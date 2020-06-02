Трамп і Твіттер. Війна зі своєю трибуною

Наразі конфлікт із соцмережами може завдати найбільшої шкоди самому Трампу

“Коли починається мародерство, починається стрілянина”, – ці слова Дональда Трампа змусили модераторів соціальної мережі Twitter приховати допис чинного президента США, вказавши, що він порушує правила щодо «героїзації насильства». Це вже третій (і, певно, не останній) випадок “цензурування” Twitter дописів Трампа протягом останнього тижня.

ЩО РОЗЛЮТИЛО ТРАМПА

Президент США Дональд Трамп чи не кожного дня заявляє про нібито викриття фейків у різноманітних ЗМІ. Жертвами його атак переважно стають всесвітньовідомі засоби масової інформації із чудовою репутацією, однак відмінним від чинної адміністрації США баченням розвитку ситуації у світі. “Washington Post”, “New York Times”, CNN часто зазнають нападів від Трампа, який називає їх “фейкоЗМІ”. Журналісти зазвичай солідарно відповідають на це власною детальною перевіркою слів президента, завжди викриваючи величезні обсяги неточностей, перекручень та відвертої неправди. Утім, господар Білого дому рідко надає цьому значення, продовжуючи поширювати власну версію реальності. Володіючи у соціальній мережі Twitter аудиторією у понад 81 млн читачів він уже давно без посередництва ЗМІ широко доносив свою думку, якою б вона не була. Поки Twitter не вирішив уважніше придивитися до його дописів.

Минулого тижня соцмережа вперше “клеймувала” допис Трампа, помітивши його як сумнівний з точки зору достовірності фактів. У своєму повідомленні глава Білого дому критикував систему голосування на виборах за допомогою пошти, стверджуючи, що її широке застосування призведе до масових фальсифікацій. «Згідно з нашими правилами доброчесності, твіти (Трампа – ред.) можуть ввести в оману людей, адже вони можуть подумати, що їм не потрібно реєструватися на виборах для того, аби отримати бюлетень (насправді тільки зареєстровані виборці отримають бюлетень)», – заявив з цього приводу директор Twitter Джек Дорсі. Він наголосив, що соцмережа не вважає себе «арбітром правди», натомість намагаючись з'єднати точки суперечливих тверджень й надати максимум інформації, аби люди самостійно змогли зробити висновки.

Дійсно, той допис Трампа Twitter не видалив і не приховав, лише рекомендував користувачам перевірити достовірність наведеної інформації й надав кілька посилань. Утім, цього вже було вдосталь, аби викликати лють запального президента США та його погрози запровадити жорстке регулювання непідконтрольних соцмереж.

НЕМИЛІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Взагалі відносини Трампа із соціальними мережами завжди були дуже суперечливими. З одного боку, президент США активно використовує їх для донесення своєї позиції, а з іншого – рішуче критикує чи не за все на світі. Претензії Трампа оформилися юридично наприкінці минулого тижня, коли він дотримався своєї обіцянки та видав указ про посилення нагляду за соцмережами. Як пише CNN, у документі соціальні мережі обвинувачуються у "використанні непослідовних, ірраціональних та необґрунтованих виправдань із метою цензури або іншого покарання відносно висловлювань американців". Крім того, указ звинувачує Google у тому, що той допомагає уряду Китаю проводити опитування своїх громадян; Twitter – у поширенні китайської пропаганди; Facebook – в отриманні прибутку від китайської реклами.

Дональд Трамп / Фото: The White House Можна сперечатися, наскільки правдивими є ці закиди, але шлях, обраний Трампом для помсти соцмережам, призведе до далекосяжних наслідків. Виданий главою Білого дому указ фактично створює юридичний виклик Закону про дотримання пристойності в ЗМІ від 1996 року, що надає широкий імунітет вебсайтам у модеруванні власних платформ. Експерти називають це положення "26 слів, які створили інтернет". Якщо Трампу вдасться втілити свій намір, соціальні мережі стане значно легше притягати до відповідальності за розміщений на них контент, незалежно від його авторства.

"Невелика кількість монополій соціальних медіа контролює значну частину всіх публічних та приватних комунікацій у Сполучених Штатах. Вони мали неконтрольовані повноваження цензурувати, обмежувати, редагувати, формувати, ховати, змінювати практично будь-яку форму спілкування між приватними громадянами та великою громадською аудиторією", – заявив американський президент з Овального кабінету, підписуючи указ.

НЕЙТРАЛЬНИЙ FACEBOOK

Прикметно, що найбільша соціальна мережа світу, на яку новий законодавчий акт матиме чи не найсильніший вплив, намагалася до останнього дотримуватися нейтралітету та стала, по суті, жертвою перехресного вогню між Twitter та Трампом. Засновник цієї соціальної мережі Марк Цукерберг розкритикував платформу Twitter за те, що вона позначила допис президента США Дональда Трампа як сумнівний щодо достовірності інформації. "Я твердо впевнений, що Facebook не може бути арбітром у питанні того, що люди повідомляють онлайн, особливо компанії, що надають платформу для таких дискусій, не повинні робити це", – заявив Цукерберг. Він вперто схиляв підлеглих до поведінки “бізнес як завжди”, незважаючи на напруження в стосунках із Білим домом. Ситуація могла б в’яло тягнутися ще тривалий час, якби не трагічна загибель у Міннеаполісі від рук поліції афроамериканця Джорджа Флойда. У знак солідарності з загиблим на вулиці багатьох американських міст вийшли сотні тисяч людей й незабаром протестувальники перейшли до насильства, знищуючи на своєму шляху державне майно та розграбовуючи приватні магазини.

Протести в Америці / Фото: АА

«Ці бандити безчестять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив із губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним весь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але коли починається мародерство, починається стрілянина. Дякую!», – написав Трамп на своїй сторінці у мережі Twitter. Незабаром після публікації допис було приховано адміністрацією соцмережі. Коли його поширили на офіційній сторінці Білого дому – допис теж було приховано.

Суперечливість заяви Трампа, помножена на напружену соціальну ситуацію у США, викликала вибухову реакцію вже не лише керівництва кількох глобальних компаній, а значно ширшого загалу й політикуму.

РЕАКЦІЯ БАЙДЕНА І ПІДЛЕГЛИХ ЦУКЕНБЕРГА

Чи не першим на сцену вийшов основний супротивник Трампа в змаганнях за президентське крісло Джо Байден. На своїй сторінці у мережі Twitter він не забарився із критикою слів чинного глави Білого дому. "Він (президент Трамп – ред.) закликає до насильства над американськими громадянами в момент болю для багатьох людей. Я розлючений, і ви мали би бути теж", – наголосив колишній віцепрезидент США, а нині кандидат у президенти від Демократичної партії.

Марк Цукерберг

Непереливки виявилося й “нейтральному” Цукербергу. Його власні підлеглі із Facebook оголосили про свою незгоду з непевною позицією керівництва та пішли на віртуальний страйк, на добу відмовившись від роботи, яку через пандемію виконували дистанційно. Річ у тім, що керівництво компанії відмовилося вживати кроки стосовно агресивної заяви Трампа, яку приховав Twitter. Хоча про точну кількість учасників віртуального страйку у Facebook невідомо, щонайменше троє були високопоставленими керівниками компанії. Сам Цукерберг у власному дописі заявив, що слова Трампа “дуже образливі”, однак не порушують правил компанії та є важливими з огляду на те, що інформують населення про можливе застосування державою сили.

СПРАВА ЗА СУДАМИ

Оскільки конфлікт між Білим домом і технологічними компаніями зараз у самому розпалі, важко передбачити його наслідки. Зрозуміло, що всі залучені техкомпанії розкритикували указ Трампа, зауваживши, що він завадить інноваціям та свободі слова в інтернеті. Навіть Торговельна палата США, яка зазвичай стає на бік Трампа, висловила свої занепокоєння із цього приводу.

Знавці з юридичної площини переважно сходяться на думці, що втілити в життя указ буде досить складно, однак правова невизначеність триватиме ще певний час, поки ясність не внесуть суди. Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.

З огляду на глобальний вплив та важливу роль соціальних мереж у сучасному світі, навряд чи адміністрація США вдаватиметься до радикальних кроків стосовно них навіть з метою показового покарання. Все-таки користь, що отримує людство від спілкування, переважає недоліки безконтрольного слововиливу.

Як не дивно, війна із соцмережами може завдати найбільшої шкоди самому Трампу. Якщо його дописи призведуть до посилення масових безладів, він може втратити підтримку серед найбільш відданої консервативної аудиторії, адже нікому в країні не потрібен безлад.

Максим Наливайко, Оттава