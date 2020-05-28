Глава Twitter пояснив, чому соцмережа "клеймувала" допис Трампа
Про це директор компанії Джек Дорсі написав на своїй сторінці у Twitter.
«Згідно з нашими правилами доброчесності, твіти (Трампа – ред.) можуть ввести в оману людей, адже вони можуть подумати, що їм не потрібно реєструватися на виборах для того, аби отримати бюлетень (насправді тільки зареєстровані виборці отримають бюлетень)», - заявив Дорсі.
За його словами, соцмережа не вважає себе «арбітром правди» після того, як вона поставила маркування, що попереджає користувачів про можливі фейки у повідомленнях президента США Дональда Трампа.
Дорсі наголосив, що мета Twitter полягає в тому, аби з'єднати точки суперечливих тверджень і показати цю інформацію, аби люди самостійно змогли зробити висновки.
Як повідомлялося, напередодні Twitter уперше розмістив під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.
У цьому дописі йшлося про те, що голосування поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів.
У відповідь Трамп пригрозив жорстким регулюванням соцмереж.
Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.