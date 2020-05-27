Twitter попередив користувачів про можливі фейки у дописах Трампа

«Поштові скриньки будуть розкриті, бюлетені будуть підроблені і навіть незаконно роздруковані й підписані», - написав президент США щодо можливих фальсифікацій при голосуванні на виборах поштою.

У цій же гілці повідомлень він зазначив, що мільйони людей отримають бюлетені, «незалежно від того, хто вони і як потрапили у штат», і це лише погіршить фальсифікацію голосів.

Внизу цих твіттів з'явилося спеціальне гіперпосилання «Дізнайтеся факти про голосування поштою», клікнувши по якій користувачі переходять до списку неточностей у повідомленнях Трампа на думку фахівців соцмережі.

У відповідь Трамп звинуватив Twitter у втручанні у вибори в США: «Twitter зараз втручається у президентські вибори 2020 року. Вони кажуть, що моє твердження про бюлетені для голосування поштою, яке призведе до масової корупції та шахрайства, є невірним ... », - написав він, також підкресливши, -«Twitter повністю душить свободу слова, і я, як президент, не дозволю цьому статися!».