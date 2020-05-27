У США розсекретили розмови ексрадника Трампа з послом Росії - ЗМІ

Річард Гренелл, який з лютого до травня виконував обов'язки директора Нацрозвідки США, завершив розсекречення документів стосовно розмови Майкла Флінна, ексрадника Трампа, з послом РФ Сергієм Кисляком.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на власні джерела.

"Річард Гренелл розсекретив новий пакет документів з "російського" розслідування, перш ніж піти з посади в.о. директора Національної розвідки США. Рішення про можливе оприлюднення цих документів він залишив призначеному директору Джону Реткліффу", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що документи містять стенограми телефонних розмов Майкла Флінна, який згодом став радником Білого дому з питань нацбезпеки, і посла Росії у США Сергія Кисляка. Раніше повідомлялося, що Флінн до офіційного призначення на посаду в Білому домі не міг домовлятися про щось з іноземними урядами.

Про намір розсекретити документи, аби виправдати Флінна, Гренелл заявив ще минулого тижня. Та про те, що з них зняли гриф секретності, стало відомо тільки зараз.

Очевидно, припускає видання, що певні частини документів будуть затушовані й залишаться недоступними для загалу.

Нагадаємо, Дональд Трамп останнім часом активно заявляв про необхідність виправдання свого колишнього радника Майкла Флінна, діяльність якого пов'язувалася з владою Росії. Наприкінці квітня мін'юст США, очолюваний Вільямом Барром, ставлеником президента, заявив про припинення кримінального провадження проти Майкла Флінна.

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Як повідомляв Укрінформ, Флінн був звільнений з генеральської посади у розвідуправлінні Пентагону. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше, був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження американських спецслужб, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.