Рішення Мін'юсту Трампа припинити справу Флінна сколихнуло юридичну спільноту США

Рішення Мін'юсту Трампа припинити справу Флінна сколихнуло юридичну спільноту США

Укрінформ
Близько двох тисяч колишніх чиновників Міністерства юстиції США підписали лист, у якому закликали генпрокурора Вільяма Барра подати у відставку після його "неналежного втручання" у кримінальну справу проти ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна.

Про це повідомляє в понеділок американський центральний телеканал ABC News.

"Неодноразові намагання генпрокурора Барра використати Мін'юст як інструмент для досягнення особистих і політичних інтересів президента Трампа розвінчали будь-які претензії на повагу до рішень міністерства, які суди зазвичай враховують, щоби визначити, чи продовжувати кримінальну справу", - наголошується в листі за підписом ексслужбовців Мін'юсту США.

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У документі також наголошується, що Барр долучився до "політичного втручання" президента Трампа в рішення органів правопорядку.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Мінюст США, очолюваний ставлеником Трампа, Вільямом Барром, заявив про припинення кримінального провадження проти Майкла Флінна.

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Нагадаємо: Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше — був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

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У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.

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