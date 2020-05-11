Рішення Мін'юсту Трампа припинити справу Флінна сколихнуло юридичну спільноту США

Близько двох тисяч колишніх чиновників Міністерства юстиції США підписали лист, у якому закликали генпрокурора Вільяма Барра подати у відставку після його "неналежного втручання" у кримінальну справу проти ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна.

Про це повідомляє в понеділок американський центральний телеканал ABC News.

"Неодноразові намагання генпрокурора Барра використати Мін'юст як інструмент для досягнення особистих і політичних інтересів президента Трампа розвінчали будь-які претензії на повагу до рішень міністерства, які суди зазвичай враховують, щоби визначити, чи продовжувати кримінальну справу", - наголошується в листі за підписом ексслужбовців Мін'юсту США.

У документі також наголошується, що Барр долучився до "політичного втручання" президента Трампа в рішення органів правопорядку.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Мінюст США, очолюваний ставлеником Трампа, Вільямом Барром, заявив про припинення кримінального провадження проти Майкла Флінна.

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Нагадаємо: Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше — був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.