Трамп оголосив себе "головним суддею і присяжним" Америки – CNN

Президент США Дональд Трамп виступив з неоднозначною заявою, оголосивши себе "головним суддею та присяжним" Америки на тлі попередніх скандалів зі спробами вплинути на правосуддя в процесі над його соратником Роджером Стоуном.

Про це повідомляє американський центральний телеканал CNN.

"Я насправді думаю, що є головним охоронцем правопорядку країни", - заявив Трамп у вівторок журналістам у контексті його останнього указу щодо помилування низки колишніх бізнесменів, політиків і чиновників.

Як зазначає телеканал, президент Трамп таким чином "призначив себе головним суддею та присяжними Америки, створивши ще більш глибокі сумніви, чи спроможне безпристрасне правосуддя країни протистояти посиленню його політичних атак".

Хоча президент США і очолює де-юре виконавчу владу, справжнім головним охоронцем правопорядку Америки є Вільям Барр, нагадує телеканал. У цьому зв'язку вказується на наявність "драматичних ознак того, що навіть лояльний (президенту – ред.) генпрокурор починає відчувати на собі напругу" від тиску, який чинить Трамп на правоохоронну систему.

Як повідомляв Укрінформ, після скандалу минулого тижня навколо справи Роджера Стоуна, з'явилася інформація про те, що генпрокурор Вільям Барр розглядає можливість подати у відставку зі своєї посади.

Цьому могло посприяти зростання невдоволень у США щодо дій очільника Мін'юсту, який на догоду президенту зменшив пропозиції сторони обвинувачення для Стоуна. У неділю понад 1100 колишніх співробітників Міністерства юстиції США оприлюднили відкритого листа з вимогою про відставку генпрокурора. У листі йшлося, що президент Трамп і генпрокурор Барр порушили принцип неупередженості у справі Роджера Стоуна, який вважається прихильником і близьким другом нинішнього президента США.

Фото: The White House