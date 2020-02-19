Трамп вважає, що Флінн, Манафорт і Стоун стали жертвами "афери" Мюллера

Дональд Трамп вважає несправедливими вироки для його колишніх соратників Майкла Флінна й Пола Манафорта, а також звинувачення проти Роджера Стоуна, та називає "аферою" російське розслідування спецпрокурора Мюллера.

Про це він заявив під час брифінгу на борту номер один, повідомила прес-служба Білого дому.

"Я думаю, що з Роджером Стоуном поводяться несправедливо. На мою думку, до генерала Фліна ставилися дуже несправедливо, думаю, що до багатьох людей ставилися дуже несправедливо", - зауважив Трамп.

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Він вкотре назвав "аферою" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США та без пояснень наголосив, що воно було "розпочате незаконно".

"Воно було почате через зловживання. Це було підробкою. Там було фальшиве досьє. І вони зверталися до судів на підставі FISA (Закону про нагляд за іноземними розвідками, що дозволяє вести спостереження за певними особами – ред.) та підробляли папери, вони робили багато чого поганого. Отже, вся справа Мюллера - це афера", - заявив Трамп.

Водночас, президент США заявив, що поки "не думав над тим", щоби помилувати своїх соратників Майкла Флінна, Пола Манафорта та Роджера Стоуна. Він зауважив, що процес не завершився, принаймні з винесенням вироку Роджеру Стоуну.

"Подивимось, що буде далі", - зазначив президент США.

Як повідомляв Укрінформ, минулого понеділка обвинувачення зажадало для Роджера Стоуна, давнього соратника Дональда Трампа, від семи до дев'яти років за сімома пунктами обвинувачень, пов'язаних із "російським" розслідуванням спецпрокурора Мюллера. Зокрема, інкримінується тиск на свідків, перешкоджання розслідуванню, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

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У вівторок у міністерстві юстиції заявили, що відкличуть подання до суду на ув'язнення близького соратника Трампа. Це сталося після того, як президент назвав "надмірною" і несправедливою пропозицію сторони обвинувачення. Господар Білого дому також зробив низку інших заяв, у тому числі стосовно федерального судді, котра веде цей процес.

Мін'юст заявив, що перегляне в бік пом'якшення рекомендації сторони обвинувачення. У цьому зв'язку всі чотири федеральних прокурори, які готували подання до суду на Стоуна, заявили про вихід з процесу у федеральному суді у Вашингтоні.

Фото: Білий дім