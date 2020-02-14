Генпрокурор США дорікнув Трампові за втручання у справи мін'юсту

Генеральний прокурор США Вільям Барр зробив низку критичних зауважень на адресу Дональда Трампа, який вимагав від мін'юсту полегшити покарання у справі Роджера Стоуна.

Про це Барр заявив у інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Я не можу виконувати свою роботу тут, у міністерстві, з постійними коментарями, які заважають мені", - сказав генеральний прокурор.

Він зазначив, що це також підриває роботу очолюваного ним міністерства юстиції.

"Публічні заяви і твіти про відомство, про людей у міністерстві, про справи, які перебувають на розгляді, про суддів, які розглядаються ці справи, - не дозволяють мені робити свою роботу, а також гарантувати суддям і прокурорам, що ми добросовісно виконуємо нашу роботу", - заявив Барр.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "годі вже писати твітер-повідомлення про справи, які веде мін'юст".

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У відповідь на запитання журналіста, чи усвідомлює Барр, що його висловлювання можуть викликати негативну реакцію президента США, генпрокурор відповів, що його це не лякає.

"Я сподіваюся, що він (президент – ред.) зреагує", - зазначив Барр, який вважається ставлеником Трампа, додавши, що очікує поважного ставлення до такої критики.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок обвинувачення зажадало для Роджера Стоуна, давнього соратника Дональда Трампа, від семи до дев'яти років за сімома пунктами обвинувачень, пов'язаних із "російським" розслідуванням спецпрокурора Мюллера. Зокрема, інкримінується тиск на свідків, перешкоджання розслідуванню, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

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У вівторок у міністерстві юстиції заявили, що відкличуть подання до суду на ув'язнення близького соратника Трампа. Це сталося після того, як президент назвав "надмірною" і несправедливою пропозицію сторони обвинувачення. Господар Білого дому також зробив низку інших заяв, у тому числі стосовно федерального судді, котра веде цей процес.

Мін'юст заявив, що перегляне в бік пом'якшення рекомендації сторони обвинувачення. У цьому зв'язку всі чотири федеральних прокурори, які готували подання до суду на Стоуна, заявили про вихід з процесу у федеральному суді у Вашингтоні.