Палата представників США вимагає свідчень від генпрокурора Барра

Юридичний комітет Палати представників викликав на слухання генпрокурора США Вільяма Барра з питань, пов'язаних, у тому числі, з Україною, а також рішенням Мін'юсту зменшити вирок соратнику президента Трампа Річарду Стоуну.

Слухання відбудуться наприкінці наступного місяця, повідомив у середу американський телеканал CNN.

"Конгресмен Надлер і демократи Юридичного комітету в середу надіслали листа Барру, в якому вказали, що підтверджують дату слухань 31 березня. У листі демократи зазначили, що планують допитати Барра по трьох темах, у тому числі, про скасування рекомендації прокурорів щодо вироку Стоуну; згода для особистого адвоката президента Руді Джуліані надати інформацію про Україну; а також відсторонення від посади прокурора Джессі Лью, яка керувала окружною прокуратурою в Вашингтоні під час перегляду справи Стоуна", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Трамп похвалив генпрокурора за втручання у справу Стоуна

Голова Юридичного комітету Джеррі Надлер написав у листі генпрокурору Барру, що ці три події "викликають серйозні запитання до його керівництва" Мін'юстом.

"Це не єдині питання, які наш Комітет має намір обговорити з вами, коли ви з'явитесь, але їх достатньо, щоб вимагати нашої уваги", - зауважив глава Юридичного комітету Палати представників Конгресу США.

Як раніше повідомляло агентство, Мін'юст США готовий розглянути інформацію Джуліані щодо України.