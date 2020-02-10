Мін'юст США готовий розглянути інформацію Джуліані щодо України

Міністерство юстиції США готове розглянути всю інформацію щодо України, включно з тією, що зібрав ексадвокат Трампа Руді Джуліані, але спочатку всі ці дані мають бути перевірені на достовірність.

Про це Генеральний прокурор США Вільям Барр сказав у понеділок під час пресконференції в центральному офісі Мін’юсту в Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Міністерство юстиції зобов’язане тримати відкритими двері для будь-кого, хто хоче забезпечити нас інформацією, яку вони вважають суттєвою", - підкреслив генпрокурор США.

Водночас у відповідь на заклик сенатора Ліндсі Грема перевірити інформацію ексадвоката Трампа Руді Джуліані, яку той зібрав під час поїздки до Європи, Барр підкреслив, що з цими даними треба поводитися дуже обережно.

"В Україні існує багато питань, багато суперечностей, тому ми не можемо сприймати всю інформацію, що надходить з України на віру", - зауважив високопоставлений чиновник.

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Саме через це, за його словами, Мін’юст працює на місцях разом з партнерами з розвідувальної спільноти США, щоби перевірити надійність всіх даних.

"І це стосується всієї інформації, яка надходить до міністерства стосовно України, в тому числі того, що може надати пан Джуліані", - підкреслив Барр.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані здійснив поїздку в Угорщину й Україну, де провів низку зустрічей із колишніми українськими чиновниками, у тому числі з Юрієм Луценком і Віктором Шокіним. У зв'язку з цим він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента Трампа від імпічменту в Конгресі США.