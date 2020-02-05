Джуліані наполягає на розслідуванні проти Байдена після процесу імпічменту Трампа

Колишній особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив, що президент не повинен відмовлятися від ідеї провести розслідування в Україні проти Джо Байдена — навіть після завершення судового процесу з імпічменту в Сенаті.

Про це Джуліані заявив у інтерв'ю радіо NPR.

"Абсолютно, на 100%. Я не бачу жодних проблем, якщо він зробить це. Насправді, було би проблемним, якби він не зробив цього", - відповів Джуліані на запитання, чи має президент США ініціювати розслідування проти родини Джо Байдена.

При цьому, ексадвокат Трампа підкреслив, що колишній віцепрезидент США може уникнути відповідальності за те, що "продавав" США.

Водночас, Джуліані підкреслив, що вважає "перекрученою" ситуацію щодо України в процесі імпічменту. Він наголосив, що розслідування проти Байденів має бути проведено на рівні урядів двох держав, інакше це стане одним із прикладів корупції в історії Сполучених Штатів.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював можливість провести розслідування в Україні проти його опонента на виборах Джо Байдена ще на початку травня минулого року.