Трамп мав плани щодо розслідування в Україні проти Байдена ще в травні - NYT

Президент США Дональд Трамп обговорював можливість провести розслідування в Україні проти його опонента на виборах Джо Байдена ще на початку травня минулого року.

Про це повідомило в п'ятницю американське центральне видання The New York Times.

"Трамп озвучив інструкції під час розмови в Овальному кабінеті, яка відбулася на початку травня", - зауважує видання з посиланням на тези з рукопису ексрадника президента з питань національної безпеки.

Там були також присутні в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвені, особистий адвокат президента Рудольф Джуліані та адвокат Білого дому Пет Ціполлоне, який зараз очолює захист імпічменту президента.

"Трамп розпорядився, аби Болтон зателефонував Володимиру Зеленському, який тоді недавно переміг на виборах Президента України, щоб пан Зеленський зустрівся з Джуліані", - зазначає видання.

Адвокат Трампа як раз планував поїхати в Україну, щоби обговорити розслідування проти демократів, якого прагнув президент Трамп.

Однак Болтон так і не подзвонив українському президенту, зауважується в публікації.

Нові свідчення колишнього радника Трампа з питань нацбезпеки розкривають нові деталі щодо задуму тиснути на Україну з метою розпочати розслідування там проти опонента Трампа на нинішніх президентських виборах у США. Зокрема, вони свідчать, що ця можливість почала обговорюватись в Білому домі більш ніж за два місяці до телефонної розмови президентів України та США.

Фото: Білий Дім