Радниця Пенса, яка свідчила у справі щодо імпічменту Трампа, звільняється

Радниця віцепрезидента США у справах Європи та Росії Дженніфер Вільямс, яка свідчила у справі імпічменту Трампа та була присутня під час його останньої розмови з українським Президентом, звільняється з Білого дому.

Про це пише CNN.

"Дженніфер Вільямс, працівник Державного департаменту, подала заяву до віцепрезидента, щодо своєї дострокової відставки. Початковою датою відставки пані Вільямс був кінець березня. Офіс віцепрезидент оцінює її прохання", - сказав Марк Шорт, начальник штабу Пенса.

Звільнення відбудеться на два місяці раніше ніж планувалось. Вільямс тепер буде працювати у Центральному командуванні Збройних сил.

За словами джерела CNN, роль радниці в історії з імпічментом вплинула на рішення піти раніше.

Нагадаємо: під час свідчень у Палаті представників Вільямс не заперечувала, що липнева розмова президентів викликала в неї занепокоєння. Пізніше Трамп розкритикував її за це.

Фото: CNN