Адвокат Трампа заявляє, що тиск на Україну - не підстава для імпічменту

Захисник президента США у судовому процесі з імпічменту Алан Дершовіц заявив, що тиск Трампа на Україну у вигляді затримання зброї в обмін на збільшення шансів перемогти на виборах не може бути підставою для імпічменту.

З такою заявою він виступив напередодні на слуханнях у Сенаті США, повідомляє Buzz Feed News.

"Вибори відбуваються в інтересах суспільства. І якщо президент робить певні речі, які, на його думку, допоможуть йому обратися в інтересах суспільства, це не може бути чимось на кшталт quid pro quo (послугою за послугу – ред.), що веде до імпічменту", - заявив адвокат Трампа.

При цьому Дершовіц виклав три типи можливої мотивації в контексті українського питання: суспільний інтерес, політичний інтерес та приватний фінансовий інтерес. Перші два не можуть бути підставою для імпічменту. Що ж стосується третього типу, то, за твердженням адвоката, якби йшлося про особисту фінансову вигоду для президента, наприклад, у вигляді доходу від затримки закордонної допомоги, це дійсно було би ознакою корупції.

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Як підкреслив Дершовіц, Трамп вважає, що він є великим президентом, і якщо не буде переобраним, то, на його думку, постраждає національний інтерес. "Це не може бути причиною для обвинувачень для імпічменту", - наголосив адвокат президента.

Як повідомлялося, раніше сам Дональд Трамп наголошував, що не чинив жодного тиску на Україну і заявляв, що всі його розмови з главою Української держави Володимиром Зеленським були "чудовими".

Фото: The White House