Імпічмент Трампа: республіканці впевнені, що заблокують слухання Болтона

Республіканці у Сенаті США впевнені, що демократам не вдасться набрати 51 голос для виклику додаткових свідків, насамперед Джона Болтона, в судовому процесі щодо імпічменту Трампа.

Про це стало відомо після партійних зборів, які пройшли у вівторок, повідомляє The Hill.

"Сенатори-республіканці після засідання партійного кокусу у вівторок висловили впевненість, що вони отримають перевагу на голосуванні, яке має відбутися цього тижня, щоб заблокувати слухання з новими свідками, припинивши таким чином судовий процес з імпічменту президента Трампа", - зазначає газета.

Водночас кілька сенаторів-республіканців продовжують обмірковувати, чи варто провести слухання з ексрадником президента Джоном Болтоном після оприлюднення у ЗМІ деяких тез із його рукопису щодо цілеспрямованого тиску на Україну.

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"Ми донині були на всі 100% об'єднані в цьому процесі, і я сподіваюся, що зможемо залишатись у такому складі", - заявив сенатор Кевін Креймер. Він підкреслив: ураховуючи тих, хто сумнівається, республіканці все одно матимуть щонайменше 50 зі 100 голосів, аби не допустити слухань з новими свідками.

"Це або буде 53, 52 або 51 голос. Певне число, яке починається з п'ятірки. На мою думку, голосування пройде за те, щоб не було свідків", - сказав законодавець.

Інший прихильник Трампа, сенатор Ліндсі Грем також випромінював упевненість: "Я в гарному настрої, адже ми маємо добрі позиції з точки зору вже скорого припинення судового розгляду".

Джон Тун, другий за рангом республіканець у Сенаті, також заявив, що переконаний у перемозі.

Засідання республіканського кокусу в вівторок відбулося після того, як команда захисту президента завершила викладання своїх аргументів проти імпічменту.