Республіканці не дозволили демократам заслухати Болтона у справі імпічменту Трампа

Республіканська більшість у Сенаті США провалила поправку демократів щодо проведення слухань з ексрадником президента з питань нацбезпеки Джоном Болтоном, який свого часу розкритикував тиск кабінету Трампа на Україну.

Можливість виступу Болтона в Сенаті була однією з головних інтриг голосування по процедурі подальших слухань з імпічменту президента США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Голоси сенаторів, які наразі виконують роль присяжних у судовому процесі над главою Білого дому, розділилися щодо слухань Болтона за партійною лінією – 53 проти 47 законодавців не на користь демократів.

Сам Болтон на початку січня заявив, що готовий виступити на слуханнях у верхній палаті Конгресу США.

Це вже була восьма правка від Демократичної партії до регламенту слухань, яку відхилила республіканська більшість. Попередні сім стосувалися надання для розгляду в Сенаті документів, пов'язаних з припиненням оборонної допомоги Україні з Білого дому, Державного департаменту, Адміністративно-бюджетного управління й Міністерства оборони США. Крім того, правки демократів передбачали проведення слухань з в.о. глави адміністрації Білого дому Міком Малевні, а також двома чиновниками адміністрації – Робертом Блером і Майклом Даффі, які були задіяні в процесі припинення допомоги для України. Ще одна пропозиція передбачала представлення доказів у процесі імпічменту, зібраних під час інших слухань у Конгресі США.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у верхній палаті американського Конгресу почалися перші слухання по справі імпічменту президента США, які стосувалися затвердження регламенту для проведення процесу загалом. Демократи вимагають проведення слухань з додатковими свідками по справі припинення Білим домом оборонної допомоги Україні. Республіканці відхиляють всі ініціативи Демократичної партії США, намагаючись захистити свого президента.