Імпічмент Трампа: республіканцям не вдається прискорити процес у Сенаті

Попри нічний час у Вашингтоні, республіканська більшість у Сенаті США не змогла домовитися з демократами про пакетний розгляд всіх поправок до резолюції, яка має визначити регламент подальших слухань з імпічменту.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер ініціює розгляд кожної поправки окремо, що може призвести до перенесення слухань по процедурі на наступний день, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що свідки й документи є надзвичайно важливими (у процесі судових слухань – ред.), і завдяки їм була зібрана переконлива справа. Ми будемо голосувати за кожного з них", - пояснив свою позицію головний демократ сенатор Шумер.

Він підкреслив, що лідер республіканців без жодних міжпартійних консультацій вніс ряд суттєвих змін, які істотно відрізняються від порядку денного імпічменту президента Клінтона в 1999 році. Республіканці, за його словами, не припиняють говорити, що їхні пропозиції з процедури засновані на справі Клінтона, однак це далеко не так.

Тим часом, станом на початок 12-ї ночі за Вашингтоном, лідер Демократичної меншості вніс уже шість поправок до резолюції республіканців, які, втім, були скасовані одна за іншою.

Запропоновані зміни стосувалися надання для розгляду в Сенаті документів, пов'язаних з припиненням оборонної допомоги Україні з Білого дому, Державного департаменту, Адміністративно-бюджетного управління й Міністерства оборони США. Крім того, правки демократів передбачали проведення слухань з в.о. глави адміністрації Білого дому Міком Малевні, а також двома чиновниками адміністрації - Робертом Блером і Майклом Даффі, які були задіяні в процесі припинення допомоги для України.

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Голосування кожної з пропозицій демократів було провалено республіканцями з розподілом голосів по партійній лінії – 53 проти 47.

Наразі сенатори розглядають сьому поправку щодо представлення доказів у процесі імпічменту, зібраних під час інших слухань у Конгресі США. Демократи, очевидно, апелюють до оприлюднених недавно доказів Лева Парнаса, який був спільником особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Нагадаємо, вони розкрили нову інформацію, у тому числі щодо стеження за послом США в Україні Марі Йованович.

Фото: The White House