Республіканці внесли поправки до резолюції щодо порядку проведення імпічменту

Після потужної критики демократів, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вніс зміни до своєї резолюції, яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США в верхній палаті Конгресу.

Про це повідомляє в вівторок американське видання The Hill із посиланням на документ, який отримало у своє розпорядження.

"Макконнелл в останню хвилину вніс зміни до своєї резолюції щодо судового процесу з імпічменту Трампа, щоб дати сторонам (звинувачення й захисту – ред.) по три дні на висловлення їхніх вступних аргументів, загальна тривалість яких може бути не більше 24 годин", - зазначається в повідомленні.

До цього кожній стороні надавалося два дні по 12 годин, що означало би проведення слухань пізно вночі.

Резолюція також дозволяє кожній стороні обрати, скільки людей може виступити з аргументами.

Водночас, головна суперечка про те, чи проводитимуться слухання з додатковими свідками по справі імпічменту, на чому наполягають демократи, залишається відкритою.

Поправки до резолюції були внесені після нетривалої перерви у роботі Сенату США.