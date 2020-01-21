Імпічмент Трампа: демократи вимагають залучення додаткових свідків

Демократи в Сенаті США вимагають внесення до графіку судового процесу з імпічменту Трампа пункту зі слуханнями додаткових свідків, які можуть надати більше деталей про незаконне затримання військової допомоги Україні.

Про це заявив у вівторок під час виступу в Сенаті "менеджер з імпічменту", голова Розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хоча ми маємо багато запитань до резолюції (щодо графіку проведення імпічменту в Сенаті – ред.), я почну з одного найбільшого недоліку. У резолюції не передбачено застосування повісток (для виклику свідків і документів – ред.), щоби отримати додаткові докази", - заявив законодавець.

При цьому він підкреслив, що президент та його захист, користуючись республіканською більшістю в Сенаті, продовжують блокувати можливості для американського народу дізнатися правду про вину або невинність глави Білого дому. Шифф наголосив, що ті, кому Трамп забороняв брати участь у слуханнях з імпічменту в Палаті представників, самі бажають виступити зі свідченнями в Сенаті. Як наприклад ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Менеджер з імпічменту також згадав прізвище Лева Парнаса, "який надав документальні докази, що пояснюють дії (особистого адвоката Трампа – ред.) Джуліані від імені президента, а також підтверджують свідчення посла Сондленда про те, що всі були в курсі".

Крім того, законодавець наголосив на доцільності проведення слухань у якості додаткових свідків з в.о. глави адміністрації Білого дому Міком Малвені, держсекретарем США Майклом Помпео та іншими посадовцями.

Шифф наголосив, що нові документальні свідчення "викликають тривогу" у питання, чому президент Трамп без пояснень "незаконно припинив військову підтримку Україні, яка є союзницею США, і яка протистоїть військовій агресії з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Рахункова палата США оприлюднила офіційний висновок про те, що рішення Білого дому зупинити допомогу США у сфері безпеки й оборони було незаконною. Фінансування цієї підтримки було затверджено раніше Конгресом США.