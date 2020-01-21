Сенатори США не можуть домовитись, як розглядати імпічмент Трампа

Лідер республіканської більшості в Сенаті Конгресу США Мітч Мак-Коннел представив резолюцію щодо процедури проведення слухань з імпічменту, яку демократи вже назвали "національною ганьбою".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я би сказав так своїм колегам обабіч від проходу (в сесійній залі – ред.), що немає жодної причини, чому голосування за цю резолюцію має бути розділеним за партійною лінією", - заявив лідер більшості.

Його резолюція передбачає, зокрема 24 години на зачитування вступних аргументів обох сторін – звинувачення й захисту. На це виділяється по два дні кожній. Тобто, якщо початок слухань буде призначений на 12 годину, згідно з пропозицією Мак-Коннелла, слухання триватимуть до півночі. І так чотири дні поспіль. У вівторок цей графік уже змістився через те, що перед зачитуванням аргументів сенатори мають проголосувати процедурний графік.

Демократи виступили категорично проти такої пропозиції. До того ж, у пропозиціях республіканців немає нічого щодо виклику додаткових свідків, що є принциповим для демократів.

Лідер демократичної меншості Сенату Чак Шумер розкритикував план Мак-Коннелла, особливо щодо нічного часу, який пропонують республіканці для проведення попередніх слухань у справі. "Якщо президент настільки впевнений у своїй справі, то чому не представити все це вдень?" - наголосив Шумер.

Він підкреслив, якщо запропоновані Мак-Коннеллом правила будуть затверджені, це стане "темним днем" для Сенату.

"Резолюція Мак-Коннелла – це ніщо інше як національна ганьба. І це увійде в історію як один із найтемніших днів Сенату", - заявив лідер демократів.

Як повідомлялося, судовий процес у верхній палаті Конгресу США у справі щодо імпічменту президента Трампа формально розпочався минулого тижня. Тоді Палата представників офіційно передала звинувачення до Сенату, а також були приведені до присяги верховний суддя й усі сенатори, які братимуть безпосередню участь у судовому процесі над главою Білого дому.