Імпічмент Трампу підтримує лише 51% американців

Приблизно половина американців погоджується, що Сенат має проголосувати за імпічмент нинішнього президента США Дональда Трампа, в той час як більше двох третин вважають за необхідне заслухати додаткових свідків по цій справі.

Такі дані оприлюднені за результатами останнього соціологічного опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.

Так, 51% опитаних громадян США, які мають право голосу, підтримали необхідність відставки президента за рішенням верхньої палати американського Конгресу. Водночас, 45% виборців не погоджуються з цим.

Для того, щоби Сенат підтримав імпічмент, йому необхідно більше двох третин голосів, тобто 67-ми зі 100 сенаторів. Таким чином, якщо брати проекцію цього співвідношення на загальне населення Сполучених Штатів, схвалення ідеї імпічменту серед американців наразі є недостатнім.

Водночас, майже семеро з 10 опитаних (69%) заявляють, що судовий розгляд по справі імпічменту в Сенаті повинен включати слухання з новими свідками, чого добиваються демократи. Для цього сенаторам від демократичної партії потрібно схилити на свій бік всього чотирьох республіканців у Сенаті, щоби вони проголосували за цю процедуру, і підтримка населення США перебуває на боці демократів.

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Опитування проводилося телефоном упродовж періоду з 16 по 19 січня з-поміж 1156 дорослих респондентів у США.

Фото: The White House