Імпічмент Трампу підтримує лише 51% американців
Такі дані оприлюднені за результатами останнього соціологічного опитування, проведеного компанією SSRS на замовлення телеканалу CNN.
Так, 51% опитаних громадян США, які мають право голосу, підтримали необхідність відставки президента за рішенням верхньої палати американського Конгресу. Водночас, 45% виборців не погоджуються з цим.
Для того, щоби Сенат підтримав імпічмент, йому необхідно більше двох третин голосів, тобто 67-ми зі 100 сенаторів. Таким чином, якщо брати проекцію цього співвідношення на загальне населення Сполучених Штатів, схвалення ідеї імпічменту серед американців наразі є недостатнім.
Водночас, майже семеро з 10 опитаних (69%) заявляють, що судовий розгляд по справі імпічменту в Сенаті повинен включати слухання з новими свідками, чого добиваються демократи. Для цього сенаторам від демократичної партії потрібно схилити на свій бік всього чотирьох республіканців у Сенаті, щоби вони проголосували за цю процедуру, і підтримка населення США перебуває на боці демократів.
Опитування проводилося телефоном упродовж періоду з 16 по 19 січня з-поміж 1156 дорослих респондентів у США.
Фото: The White House