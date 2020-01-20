Адвокати Трампа закликають Сенат взагалі відкинути статті імпічменту

Команда захисту президента Трампа в процесі імпічменту в Сенаті США наполягає, що звинувачення проти нього у зловживанні владою й тиску на Україну не входять до статей, які передбачають імпічмент глави Білого дому.

При цьому адвокати вимагають від Сенату відкинути взагалі звинувачення проти президента як такі, що не мають правових обґрунтувань повідомляє американський телеканал CNN.

"Юридична команда президента Дональда Трампа у вівторок розпочне судовий процес у Сенаті зі стверджень, що проти нього імпічмент взагалі не мав бути оголошеним, оскільки дії президента відносно України не підпадали під кримінальний злочин", - зазначає телеканал із посиланням на деталі документа, який Білий дім надіслав 20 січня до Сенату США.

Як заявили юристи Трампа, звинувачення проти президента, що він перешкоджав Конгресу, взагалі були "легковажними й небезпечними" і були спробою змінити розподіл влади, окреслений Конституцією. У цьому зв'язку адвокати закликають Сенат взагалі відкинути офіційні звинувачення, сформульовані Палатою представників США.

Як повідомлялося, 21 січня в Сенаті мають розпочатися перші слухання в судовому процесі з імпічменту президента США.

Фото: The White House