Зеленський про відносини з Трампом: Я не робив нічого протизаконного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у відносинах з американським лідером Дональдом Трампом він не зробив нічого протизаконного.

Про це Глава держави заявив в інтерв'ю The Times of Israel.

"Я не робив нічого протизаконного. У мене були телефонні переговори з президентом Сполучених Штатів. Я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати гарні, надійні та міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів, Сполученими Штатами Америки", - розповів Зеленський.

Глава української держави наголосив, що раніше і зараз діє так, щоб уникнути втягнення України або українських громадян у політичну ситуацію в Сполучених Штатах Америки.

"Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані із їхньою внутрішньою політикою", - зауважив Зеленський.

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Як повідомлялося, за результатами розслідування щодо імпічменту глави Білого дому Палата представників минулого тижня затвердила більшістю голосів звинувачення проти Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.