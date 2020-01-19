Демократи обґрунтували імпічмент Трампу

Представники Демократичної партії США направили в Сенат докладне обґрунтування імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це йдеться на сайті комітету з розвідки Палати представників.

"Президент Дональд Трамп використовував офіційні повноваження для тиску на іноземний уряд з тим, щоб втрутитися у вибори в США заради власних особистих політичних вигод", – йдеться в документі.

Також демократи підкреслюють, що імпічмент президенту в США відповідно до конституції дозволяється виносити у разі, коли лідер країни "здійснює такі серйозні зловживання владою".

Автори звернення закликають Сенат скористатися цією можливістю, щоб захистити конституційну форму правління і президентські вибори в США у 2020 році. Також демократи заявляють, що Сенату слід усунути загрозу, яку президент представляє для національної безпеки США".

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Як повідомлялося, в кінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи щодо імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, у тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти сім'ї Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах в США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень щодо імпічменту президента США може початися наступного вівторка, 21 січня.

Фото: Білий Дім