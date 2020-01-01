Суд у справі імпічменту не має значення - Трамп

Президент США заявив, що йому байдуже до судового процесу, який відбудеться в Сенаті після оголошення імпічменту в Палаті представників.

Про це інформує Fox News.

«Мені це байдуже. Це не має значення. Щодо мене, то я був би дуже задоволений судовим процесом, оскільки ми нічого поганого не зробили», - сказав Трамп новорічної ночі журналістам у своєму клубі «Мар-а-Лаґо» у Флориді, повторивши, що вважає імпічмент «великим жирним обманом».

Щодо розмови з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, яка дала початок розслідуванню з імпічменту, Трамп зазначив: «Це була ідеальна, абсолютно доречна розмова із дуже гарною людиною, із дуже гарним президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Великою мірою його обрали президентом саме у зв'язку з корупцією. У них надзвичайно велика корупція».

«Усе, що вам треба зробити, - додав американський лідер, - прочитати розшифровку. Або ви можете піти й поговорити з Президентом України. Президент голосно й рішуче сказав, і повторив це багато разів (і я вдячний йому за це), що не було ніякого тиску. Міністр закордонних справ України теж сказав, що не було абсолютно ніякого тиску. І це вся справа. Жодного тиску взагалі».

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Трамп також вкотре наголосив, що європейські країни допомагають Україні менше, ніж США.

«Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлер Меркель. Але де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не дають гроші? Чому лише Сполучені Штати?», - запитав господар Білого дому.

За його словами, НАТО також має більше допомагати Україні.

Коментуючи ситуацію довкола посольства США в Іраку, Трамп повторив, що Іран «заплатить дуже велику ціну» за шкоду, заподіяну об’єктам США.

«Я хочу миру. Мені подобається мир», - запевнив Трамп.

Стосовно погроз Північної Кореї скасувати мораторій на ядерні випробування, президент США зауважив, що вважає лідера КНДР Кім Чен Ина «людиною свого слова» - і в нього з ним «дуже добрі стосунки».

Фото: The White House