Відсторонення Трампа від влади підтримує менше половини американців

Відсторонення Трампа від влади підтримує менше половини американців

Опитування
Укрінформ
Відсторонення президента США Дональда Трампа від влади підтримує менше половини американських виборців.

Такі результати опитування, проведеного Квінніпекським університетом.

"У питанні щодо того, чи слід усунути президента Трампа з посади, виборці розділилися: 48% каже, що Сенат не повинен усувати президента Трампа від виконання обов'язків, 47% вважає, що Сенат має це зробити", - йдеться у дослідженні.

Опитування проводилося 22−27 січня, у ньому взяли участь 1905 зареєстрованих виборців.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти родини Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.

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