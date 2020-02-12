Трамп похвалив генпрокурора за втручання у справу Стоуна

Президент США Дональд Трамп відзначив генпрокурора Вільяма Барра за те, що той взяв на себе відповідальність у справі Роджера Стоуна, аби відкликати пропозицію прокурорів щодо ув'язнення соратника Трампа.

Про це глава Білого дому написав у середу на офіційній твітер-сторінці.

"Вітаю генерального прокурора Білла Барра за те, що він взяв на себе відповідальність у справі, яка повністю вийшла з-під контролю і, можливо, навіть не повинна була бути порушена", - написав чинний президент США.

Він назвав російське розслідування, проведене спецпрокурором Робертом Мюллером "аферою", яка була притягнута за вуха. "Навіть Боб Мюллер збрехав Конгресу!"- зазначив без пояснень Трамп.

Нагадаємо, в понеділок сторона обвинувачення запропонувала ув'язнити Роджера Стоуна терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з "російським" розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

У вівторок у Міністерстві юстиції на чолі з генпрокурором Барром заявили, що відкличуть подання до суду щодо ув'язнення близького соратника Трампа. Це сталося після того, як президент назвав "надмірною" і несправедливою пропозицію сторони обвинувачення щодо ув'язнення Стоуна до дев'яти років.

У цьому зв'язку три федеральних прокурори, які готували подання до суду на Роджера Стоуна, заявили про вихід з процесу у федеральному суді США в Вашингтоні.