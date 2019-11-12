Суд над Стоуном: проти соратника Трампа підтверджені серйозні звинувачення

Експомічник Пола Манафотра, Ричард Гейтс, підтвердив суду США звинувачення проти іншого соратника Трампа – Роджера Стоуна, що він знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити компромат на WikiLeaks.

Про це Гейтс заявив у вівторок, повідомляє американське видання The Hill.

"Роджер Стоун повідомляв виборчій кампанії (Трампа – ред.) про плани WikiLeaks оприлюднити резонансне електронне листування, викрадене з серверів Демократичного національного комітету (DNC) та колишньої держсекретарки США Гілларі Клінтон", - наводить видання заяву експосадовця кампанії Трампа.

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Річард Гейтс, якому загрожує до десяти років ув'язнення, виступив зі своїми свідченнями у кримінальному процесі проти Стоуна в вівторок. Він уточнив, що давній соратник Трампа Стоун інформував виборчий штаб про плани WikiLeaks ще у квітні 2016 року, за кілька місяців до того, як у DNC оголосили про викрадення інформації.

При цьому, Стоун контактував з кампанією головним чином через її керівника, Пола Манафорта, який згодом був засуджений до понад семи років ув'язнення за звинуваченнями в шахрайстві.

Сам же Стоун, відомий своїми епатажними образами в циліндрі та зухвалими заявами в суді, звинувачується в брехні Конгресу щодо його ролі посередника між WikiLeaks та кампанією Трампа, яку він не визнає.

Нагадаємо: офіс спецпрокурора Мюллера, який два роки розслідував втручання Росії у вибори в США, а також можливий зв'язок кампанії Трампа з росіянами, порушив справу проти колишнього наближеного до Трампа радника Роджера Стоуна.

Зараз проходять судові слухання по цій справі. Стоуна пов'язують з передачею вкрадених хакерами листів демократів веб-сайту WikiLeaks під час президентських виборів у США.