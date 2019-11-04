Манафорт заявляв про “український слід” у зламі пошти демократів — звіт Мюллера

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт просував теорію про те, що за хакерською атакою на нацкомітет Демократичної партії США в 2016 році «стоять українці, а не росіяни».

Про це заявив під час допиту в квітні 2018 року партнер Манафорта Рік Гейтс, свідчення якого зокрема були оприлюднені Міністерством юстиції США на вимогу BzzFeed та CNN.

"Гейтс нагадав слова Манафорта, який сказав, що хакерська атака, ймовірно, була здійснена українцями, а не росіянами", - йшлося у підсумку одного з інтерв'ю, проведеного слідчими з Гейтсом.

За його словами, цю ж теорію підтримував бізнесмен та давній соратник Манафорта Костянтин Килимник, якого в США підозрюють в роботі на російську розвідку.

Крім того, ексрадник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн також стверджував, що росіяни не втручалися у вибори, зазначає BuzzFeed.

Флінн скептично ставився до того, що американська розвідка здатна з'ясувати, хто здійснив хакерську атаку, і зазначив, що він може використовувати свої розвідувальні джерела для отримання електронних листів, сказав Гейтс.

За словами Гейтса, з усього штабу у Флінна було найбільше контактів в Росії.

Флінн раніше визнав себе винним у введенні в оману слідства й погодився співпрацювати з офісом прокурора Роберта Мюллера.

Крім того, з опублікованих матеріалів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стало відомо, що президент Дональд Трамп й інші високопоставлені чиновники кампанії Трампа 2016 року неодноразово в приватному порядку обговорювали, як кампанія може отримати доступ до вкрадених електронних листів демократів (штабу Гілларі Клінтон - ред.), які потрапили до WikiLeaks в 2016 році.

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа і Росією тривало з червня 2017 до березня 2019 року. За його результатами було підготовлено більш ніж 400-сторінковий звіт, в якому вказується на «систематичне і масштабне» втручання Росії у виборчий процес в США в 2016 році.

Водночас у висновках звіту говориться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.