Суд зобов'язав ГПУ поновити справу про можливе втручання НАБУ у вибори США

Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити справу про можливе втручання НАБУ в президентські вибори в США.

Про це написав народний депутат Андрій Деркач у Facebook.

"Сьогодні вранці Печерський районний суд м.Києва задовольнив мою скаргу на скасування постанови ГПУ про закриття кримінального провадження №42017000000002470 про незаконне втручання представників НАБУ в президентські вибори в США. Таким чином кримінальне провадження про втручання у вибори в США, було відкрите ГПУ у 2017 році і закрите у січні 2019 року відновлено", - зазначив Деркач.

Він заявив, що передасть у ГПУ всі оприлюднені ним матеріали, які отримав від журналістів-розслідувачів в рамках 11 кримінальних проваджень.

"Суть незаконно закритого ГПУ провадження, розпочатого у 2017 році, складається у втручанні у вибори Президента США організованої злочинної групи в складі керівництва Національного антикорупційного бюро України, а також розголошення даних досудового розслідування посадовими особами НАБУ", - зазначив нардеп.

За словами Деркач, це здійснювалося шляхом незаконної публікації інформації проти керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта, і "дана інформація сумнівна і могла бути сфальсифікована співробітниками Посольства США в Україні та НАБУ".

На його думку, директор НАБУ Артем Ситник не мав права розголошувати таку інформацію до повного завершення розслідування.