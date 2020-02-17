У Штатах вимагають відставки генпрокурора Барра

Колишні співробітники Міністерства юстиції США вимагають відставки генерального прокурора Вільяма Барра, який, на їхню думку, виявив упередженість щодо одного з обвинувачених у справі про можливі зв'язки Трампа з Кремлем.

Про це повідомляє DW.

Понад 1100 ексспівробітників міністерства юстиції США в неділю, 16 лютого, опублікували відкритий лист, в якому заявили, що президент США Дональд Трамп і міністр юстиції Вільям Барр, що обіймає в США також посаду генпрокурора, порушили принцип неупередженості в справі Роджера Стоуна, який вважається прихильником і близьким другом Трампа. У зв'язку з цим вони вимагають відставки Вільяма Барра, хоча й, за їхніми словами, не мають надії, що він саме так вчинить.

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Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США. 10 лютого прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років. Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію, мін'юст, який за рангом перебуває вище за Генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання. Своє рішення суд має оголосити наступного четверга.

Нагадаємо: сторона обвинувачення запропонувала ув'язнити Роджера Стоуна терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з "російським" розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

У вівторок у Міністерстві юстиції на чолі з генпрокурором Барром заявили, що відкличуть подання до суду щодо ув'язнення близького соратника Трампа. Це сталося після того, як президент назвав "надмірною" і несправедливою пропозицію сторони обвинувачення щодо ув'язнення Стоуна до дев'яти років.

У цьому зв'язку три федеральних прокурори, які готували подання до суду на Роджера Стоуна, заявили про вихід з процесу у федеральному суді США в Вашингтоні.