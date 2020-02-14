Трамп після провалу імпічменту. Чому Пелосі виступила за нове розслідування

Все більше республіканців, які вимушено підтримують свого кандидата, роблять це без особливого бажання

Після тривалого й складного для Америки процесу імпічменту глави Білого дому, який прогнозовано провалили республіканці в Конгресі, виникло просте запитання – а який урок винесе з цього сам президент? Чи буде він надалі обережним, враховуючи втрати політичного іміджу та хитку єдність республіканців, чи навпаки – відчує себе безкарним на хвилі перемоги? І взагалі, як це вплине на його шанси під час нових президентських виборів, і чи фігуруватиме надалі – як у процесі імпічменту – українське питання?

Відповідь на це не змусила себе чекати довго. Дональд Трамп не став більш обережним. Навпаки, він перейшов до помсти з ознаками зловживання владою й тиску на правосуддя.

ПОМСТА ПРЕЗИДЕНТА

Першими, і в негайному порядку, втратили свої посади ключові свідки в процесі імпічменту. А саме, посол США при ЄС Гордон Сондленд, який чітко підтвердив наявність "quid pro quo" у діях Трампа відносно України, а також чиновник Ради національної безпеки підполковник Віндман, який має українське коріння. Саме Віндман одним із перших підняв тривогу після скандальної телефонної розмови президентів США й України. Підполковника, за наказом зверху, не просто звільнили, а "вивели з ескортом" із адміністрації, а заодно – усунули з посади і його брата-близнюка Євгена Віндмана, який служив юристом при Раді національної безпеки. Очевидно, виникли сумніви щодо лояльності до президента їх обох.

Джон Келлі

Безцеремонні звільнення викликали резонанс не тільки в американському суспільстві й медіа, а й серед колишнього оточення самого Трампа. Довге мовчання перервав ексглава адміністрації Білого дому, генерал морської піхоти у відставці Джон Келлі, який пішов від Трампа в січні минулого року.

Колишній генерал виступив у Медісоні перед студентами Університету Дрю (Drew University), де відкрито розповів про те, як Трамп повівся з бойовим офіцером Віндманом, який був лояльним не до президента, а до закону.

"Він (підполковник Віндман – ред.) робив саме те, чому ми навчаємо всіх від колиски до могили", – заявив Келлі під час сесії запитань-відповідей. За словами генерала, коли Віндман дізнався, що президент Трамп у розмові з Володимиром Зеленським наполіг на проведенні слідства проти сім'ї Байденів, це було те саме, що почути незаконний наказ.

"Ми завжди навчаємо: не виконуйте незаконних наказів. І якщо вам коли-небудь віддадуть таке розпорядження, ви повинні заявити тому, хто наказує, що це незаконно, і доповісти своєму керівництву", – пояснив генерал Келлі позицію Віндмана, яку той відкрито озвучив у Палаті представників.

Джон Келлі, який певний час очолював апарат глави Білого дому, також жорстко розніс інші зовнішньополітичні рішення Трампа. Зокрема, він розкритикував постійне бажання президента США зблизитися з Володимиром Путіним, назвавши останнього "нераціональним" лідером, який увів країну в колапс. Крім того, Келлі дорікнув Трампу щодо його марних зусиль змусити Кім Чен Ина позбавитись ядерної зброї. А ще ексгенерал підкреслив: медіа – не ворог народу, як про це постійно заявляв Дональд Трамп.

Таким чином, Джон Келлі лише посилив критику на адресу Трампа у внутрішніх колах республіканців – після недвозначних заяв ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона. Той взагалі написав цілу книгу, яка все ще може спричинити летальний ефект для політичного майбутнього нинішнього президента. Але у Трампа поспішили заборонити її публікацію, а також не дати Болтону виступити свідком у процесі імпічменту в Сенаті США.

ЗАХИСТ ДЛЯ СТОУНА

Тим часом, справжній фурор у США викликали неконтрольовані гнівні твіти Трампа по справі його близького соратника Роджера Стоуна, який став останнім представником із кола президента, засудженим за результатами "російського" розслідування. Дональд Трамп, всупереч законам, почав публічно тиснути на прокурорів та суд, аби зменшити покарання для Стоуна.

Роджер Стоун

Нагадаємо, в листопаді минулого року давній соратник Трампа Роджер Стоун був визнаний журі присяжних винним за сімома пунктами обвинувачення, висунутими міністерством юстиції. Серед них – надання неправдивих свідчень Конгресу в п'яти епізодах, перешкоджання правосуддю й тиск на свідків. Російське розслідування, яке очолював спецпрокурор Роберт Мюллер, пов'язало Стоуна з передачею викрадених хакерами листів демократів вебсайту WikiLeaks під час президентських виборів у США. Експомічник Пола Манафорта Річард Гейтс підтвердив суду, що Стоун знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити викрадені документи.

Після тривалого судового розгляду, на початку цього тижня обвинувачення запропонувало суду ув'язнити Роджера Стоуна терміном від семи до дев'яти років. Одразу після цього Трамп буквально атакував твітами міністерство юстиції. Він називав ситуацію "жахливою й дуже несправедливою"; ставив під сумнів те, що Мін'юст займається "правосуддям"; називав російське розслідування Мюллера незаконною аферою; та взагалі чіплявся до судді Емі Берман Джексон, яка вела також справу іншого соратника Трампа, Пола Манафорта.

У результаті, чотири федеральних прокурори, які запропонували вирок Стоуну, дивним чином вийшли з процесу, а Мін'юст адміністрації Трампа тут же заявив, що пом'якшить вимоги сторони обвинувачення.

НОВЕ "ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ"

Тим самим, Трамп зробив необачний "подарунок" своїм опонентам. Спікер Палати представників, конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі тут же звинуватила президента у зловживанні владою та виступила із закликом провести нове розслідування проти нього.

Ненсі Пелосі

"Ми побачили, що президент цього тижня вкотре продемонстрував, що він не поважає верховенства права, здійснивши політичне втручання в процес винесення вироку своєму соратнику Роджеру Стоуну. Це є зловживанням владою. Президент знову намагається маніпулювати федеральними правоохоронними органами для задоволення своїх політичних інтересів", – заявила ініціаторка попереднього розслідування з імпічменту Трампа.

Крім демократів, Трампа засудили і його однопартійці. Навіть ярий захисник президента, голова Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем назвав неприйнятними дії Трампа. "Не думаю, що він (президент – ред.) має коментувати справи… Я не вважаю, що це є доречним", – зауважив Грем.

Для того, щоби хоч якось загасити полум'я навколо Трампа, яке теоретично могло би призвести до нового процесу імпічменту, собою пожертвував генпрокурор США Вільям Барр, який є креатурою нинішнього президента. Барр, зокрема, погодився прийти на слухання по цій справі в Палату представників, де головують демократи, щоправда – наприкінці березня. Крім того, він дав інтерв'ю телеканалу ABC News, де виступив із показовою критикою дій президента (фактично неприхованого тиску Трампа на судову гілку влади в Сполучених Штатах).

За фактом, глава Білого дому міг би помилувати свого соратника після остаточного винесення вироку судом. Однак Дональд Трамп, мабуть, вирішив, що попри урок імпічменту – він може далі порушувати баланс влади у Вашингтоні.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДЖУЛІАНІ

Але й це ще не все. Окрилений неможливістю Сенату США відправити його у відставку, Дональд Трамп почав виступати із суперечливими заявами щодо справи, яка власне спричинила процес імпічменту. У четвер, в одному з інтерв'ю Трамп – всупереч своїм попереднім заявам – визнав, що особисто скерував свого адвоката Руді Джуліані знайти в Україні компромат на його політичних опонентів.

Руді Джуліані

На запитання, чи шкодував Трамп про це, президент відповів – зовсім ні, заявивши, що вважає Джуліані "борцем зі злочинністю".

Ще кілька тижнів тому, під час розслідування й судового розгляду з імпічменту, Дональд Трамп категорично заперечував, що давав розпорядження своєму особистому адвокату робити щось в Україні. А зусилля Джуліані на українському напрямі Трамп пояснював тим, що той проявляє власну ініціативу, бо має нюх на корупцію.

Подібні різкі розвороти в позиції Трампа – давно не новина для американської політики. Він так само змінював полярність відносно "російського" розслідування та особисто спецпрокурора Мюллера. Крім того, Трамп неодноразово називав своїх наближених помічників спочатку "фантастичними фахівцями" й чудовими людьми, а потім нещадно поливав їх брудом, якщо вони не хотіли проявляти лояльність до нього особисто. Так було і з Джоном Болтоном, і з Джоном Келлі, й з іншими посадовцями, які виявляли сміливість не погоджуватися з "геніальною" політикою Дональда Трампа.

Тож, не виключено, що і в українському питанні думка нинішнього глави Білого дому може суттєво змінюватися впродовж виборчої кампанії. Втім, швидше за все, це залежатиме від того, які шанси на подальших перегонах матиме Джо Байден.

ПОЧАТОК ПРАЙМЕРІЗ

Що ж стосується президентських виборів, то Дональд Трамп, який є основним кандидатом від Республіканської партії, виглядає більш вигідно, аніж будь-який його конкурент у демократичному таборі. На початковому етапі праймеріз поки що неясно, хто з демократів становитиме тверду конкуренцію нинішньому президенту. Однак, з огляду на неконтрольовані дії самого Дональда Трампа та його викривлене ставлення до американської політики, яке часом не розуміє навіть керівництво Республіканської партії, ситуація виглядає не так однозначно. Не можна сказати, що шанси Трампа продовжити президентський термін є беззаперечними. Все більше республіканців, які вимушено підтримують свого кандидата, роблять це без особливого бажання. Бо всьому є межа.

Дональд Трамп

Чого вартий тільки вислів Трампа про те, що він може вийти на П'яте Авеню в Нью-Йорку та вистрілити в будь-кого – і це не вплине на його підтримку серед електорату. Схоже, сам президент сприймає свій вислів буквально, і це стає дуже небезпечним для найбільшої у світі демократії. Враховуючи досвід останніх чотирьох років президентства Трампа, це також має колосальний вплив і на глобальну політику.

Отже, хто керуватиме Сполученими Штатами далі, покаже час. Але вже зараз зрозуміло, що нинішні перегони стануть більш строкатими і матимуть набагато більше значення для Америки й світу, аніж будь-які попередні вибори президента США.

Ярослав Довгопол, Вашингтон