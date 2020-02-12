Однопартійці розкритикували Трампа за його втручання у справу Стоуна

Одразу кілька впливових сенаторів від Республіканської партії виловили критику та незгоду у зв'язку з публічним втручанням президента Трампа у судовий процес над його близьким соратником Роджером Стоуном, що вже призвело до наслідків для правосуддя.

Про це повідомляє в середу американське видання The Hill.

"Мені не подобається цей ланцюжок подій, коли є... судовий розгляд, винесення вироку, рекомендації (сторони обвинувачення – ред.) щодо вироку, і президент долучається до всього цього, й раптом Феміда розвертається й каже - "змінити вирок". Думаю, більшість людей, якщо погляне на це, скаже: "Гм, це ж не просто так". І я думаю, вони матимуть рацію", - заявила в цьому зв'язку сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські.

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Вона також зазначила, що президент не повинен визначати, якими мають бути вироки суду.

Інша представниця Сенату, республіканка Сьюзан Коллінз заявила журналістам, що Трамп не повинен був взагалі торкатися цієї справи.

"Я думаю, президенту було би краще на своїй посаді ніколи не коментувати федеральні розслідування. Я це сказала, ще коли тривало розслідування Мюллера, і зараз – саме той випадок, коли справа перебуває на стадії винесення вироку", - зауважила Коллінз.

Навіть ярий захисник Трампа, голова Юридичного комітету Сенату республіканець Ліндсі Грехем, зі свого боку висловив сумніви в доречності дій президента. За його словами, навряд чи Трамп намагається "знущатися" над суддею, яка остаточно має вирішити справу з вироком Стоуну. Однак, підкреслив Грем, президент не повинен був втручатися в цей процес.

"Не думаю, що він (президент – ред.) має коментувати справи… Я не вважаю, що це є доречним", - зауважив Грем.

Як повідомлялося раніше, Мін'юст адміністрації Трампа в вівторок попросив федеральний суд винести Стоуну "набагато менший" термін ув'язнення, ніж від семи до дев'яти років, який рекомендували федеральні прокурори в понеділок.

Нагадаємо: всі чотири федеральних прокурори, які працювали по цій справі, оголосили про вихід з процесу над Стоуном після того, як Трамп піддав жорсткій критиці винесений ними вирок для його близького соратника.