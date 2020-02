Прокурори, які запропонували ув'язнити соратника Трампа, залишили судовий процес

Про це повідомляє в вівторок американське видання The Hill.

"Другий прокурор міністерства юстиції США (Джонатан Кравіс – ред.), який рекомендував ув'язнити Роджера Стоуна на термін від семи до дев'яти років, вийшов зі справи в вівторок після повідомлень про те, що міністерство намагатиметься зменшити термін у поданні про вирок", - зауважується в повідомленні.

Перший представник сторони обвинувачення — Аарон Зелінські — раніше у вівторок оголосив про те, що залишає процес.

Тим часом, американський телеканал CNN повідомив, що прохання про вихід з процесу подав третій федеральний прокурор, Адам Джед. Всі вони брали участь у підготовці рекомендацій для суду щодо покарання близького до президента Трампа соратника Роджера Стоуна.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок сторона обвинувачення запропонувала ув'язнити Роджера Стоуна терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

Після цього в Мін'юсті адміністрації Трампа назвали "надмірними" пропозиції федеральних прокурорів. Подібний крок міністерства американські ЗМІ назвали "вкрай незвичним і політизованим".

Різка зміна позиції Мін'юсту США відбулася в той же день, як зранку президент Трамп у своєму Твітері виступив категорично проти рекомендацій федеральних прокурорів щодо його соратника Стоуна. Трамп, зокрема, назвав це "жахливою й дуже несправедливою ситуацією".

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv