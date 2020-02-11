Прокурори, які запропонували ув'язнити соратника Трампа, залишили судовий процес

Прокурори, які запропонували ув'язнити соратника Трампа, залишили судовий процес

Укрінформ
Федеральні прокурори США, які запропонували суду ув'язнити до дев'яти років соратника Трампа Роджера Стоуна, оголосили про вихід з процесу після того, як президент назвав їхнє подання до суду несправедливим.

Про це повідомляє в вівторок американське видання The Hill.

"Другий прокурор міністерства юстиції США (Джонатан Кравіс – ред.), який рекомендував ув'язнити Роджера Стоуна на термін від семи до дев'яти років, вийшов зі справи в вівторок після повідомлень про те, що міністерство намагатиметься зменшити термін у поданні про вирок", - зауважується в повідомленні.

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Перший представник сторони обвинувачення — Аарон Зелінські — раніше у вівторок оголосив про те, що залишає процес.

Тим часом, американський телеканал CNN повідомив, що прохання про вихід з процесу подав третій федеральний прокурор, Адам Джед. Всі вони брали участь у підготовці рекомендацій для суду щодо покарання близького до президента Трампа соратника Роджера Стоуна.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок сторона обвинувачення запропонувала ув'язнити Роджера Стоуна терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

Після цього в Мін'юсті адміністрації Трампа назвали "надмірними" пропозиції федеральних прокурорів. Подібний крок міністерства американські ЗМІ назвали "вкрай незвичним і політизованим".

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Різка зміна позиції Мін'юсту США відбулася в той же день, як зранку президент Трамп у своєму Твітері виступив категорично проти рекомендацій федеральних прокурорів щодо його соратника Стоуна. Трамп, зокрема, назвав це "жахливою й дуже несправедливою ситуацією".

У самому ж Мін'юсті зазначили, що не координували своїх дій з Білим домом.

Фото: АР

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