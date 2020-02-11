Мін'юст Трампа хоче відкликати запит на "дев’ять років" для Стоуна - CNN
Про це повідомив у вівторок центральний американський телеканал CNN.
"Міністерство юстиції має намір відмовитися від запиту (до суду – ред.), щоби ув'язнити до дев'яти років давньої довіреної особи Дональда Трампа, Роджера Стоуна", - зазначає телеканал із посиланням на високопоставленого чиновника американського Мін'юсту.
Подібний крок міністерства суперечитиме позиції його ж власних федеральних прокурорів, "що є вкрай незвичним і політизованим кроком", уточнюється в повідомленні.
Як відомо, напередодні федеральні прокурори в запиті до суду запросили для Роджера Стоуна ув'язнення терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.
Після цього в Мін'юсті адміністрації Трампа назвали "надмірними" пропозиції федеральних прокурорів.
"Міністерство було шоковане, побачивши рекомендацію щодо винесення вироку", - сказав CNN чиновник. За його словами, Мін'юст вважає, що "рекомендація є надмірною", а також "непропорційною" до правопорушень, які здійснив Стоун.
Меморандум Мін'юсту про винесення вироку, як очікується, буде поданий до федерального суду Вашингтона в вівторок.
Різка зміна позиції Мін'юсту США відбулася в той же день, як зранку президент Трамп у своєму Твітері виступив категорично проти рекомендацій федеральних прокурорів щодо його соратника Стоуна. Трамп, зокрема, назвав це "жахливою й дуже несправедливою ситуацією". У самому ж Мін'юсті зазначили, що не координували своїх дій з Білим домом.