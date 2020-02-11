Мін'юст Трампа хоче відкликати запит на "дев’ять років" для Стоуна - CNN

Мін'юст адміністрації Дональда Трампа має намір відкликати пропозицію своїх же прокурорів щодо ув'язнення близького до Трампа соратника Роджера Стоуна до дев'яти років по "російській" справі, яку вів спецпрокурор Мюллер.

Про це повідомив у вівторок центральний американський телеканал CNN.

"Міністерство юстиції має намір відмовитися від запиту (до суду – ред.), щоби ув'язнити до дев'яти років давньої довіреної особи Дональда Трампа, Роджера Стоуна", - зазначає телеканал із посиланням на високопоставленого чиновника американського Мін'юсту.

Подібний крок міністерства суперечитиме позиції його ж власних федеральних прокурорів, "що є вкрай незвичним і політизованим кроком", уточнюється в повідомленні.

Як відомо, напередодні федеральні прокурори в запиті до суду запросили для Роджера Стоуна ув'язнення терміном від семи до дев'яти років за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера. Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.

Після цього в Мін'юсті адміністрації Трампа назвали "надмірними" пропозиції федеральних прокурорів.

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"Міністерство було шоковане, побачивши рекомендацію щодо винесення вироку", - сказав CNN чиновник. За його словами, Мін'юст вважає, що "рекомендація є надмірною", а також "непропорційною" до правопорушень, які здійснив Стоун.

Меморандум Мін'юсту про винесення вироку, як очікується, буде поданий до федерального суду Вашингтона в вівторок.

Різка зміна позиції Мін'юсту США відбулася в той же день, як зранку президент Трамп у своєму Твітері виступив категорично проти рекомендацій федеральних прокурорів щодо його соратника Стоуна. Трамп, зокрема, назвав це "жахливою й дуже несправедливою ситуацією". У самому ж Мін'юсті зазначили, що не координували своїх дій з Білим домом.