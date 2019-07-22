Генпрокурор Трампа заблокував частину звіту Мюллера

Генеральний прокурор США Вільям Барр, призначений на посаду в адміністрації президента Трампа в лютому цього року, не дав оприлюднити чотири категорії даних на 448 сторінках звіту спецпрокурора Роберта Мюллера по "російській" справі.

Про це пише американське видання The Hill перед запланованими на середу слуханнями спецпрокурора в Юридичному й Розвідувальному комітетах Палати представників США.

"Генеральний прокурор Вільям Барр закрив чотири категорії інформації в оприлюдненій публічній версії доповіді Мюллера, в тому числі матеріали великого журі, чутливу розвідувальну інформацію, деталі поточних розслідувань та інформацію, яка може порушувати конфіденційність "третіх осіб", - деталізує газета.

Очікується, що свідчення Роберта Мюллера можуть "пролити світло" та привернути увагу всієї країни на його розслідування, яке президент Трамп поспішив назвати доказом своєї невинуватості.

"Враховуючи наполягання Мюллера, що він говоритиме лише про питання, чітко обмежені його доповіддю, демократи, як очікується, зосередяться на деталях цього документа, включаючи контакти кампанії Трампа з Росією, а також докази потенційного перешкоджання правосуддю", - зазначає видання.

Як відомо, офіс спецпрокурора США завершив розслідування щодо "російської" справи наприкінці березня цього року, коли були оприлюднені попередні результати розслідування. Повний звіт на 448 сторінках із затушованими абзацами був опублікований Міністерством юстиції 18 квітня.

Пізніше, 29 травня спецпрокурор Мюллер дав підсумкову прес-конференцію, на якій заявив, що складає свої повноваження у зв'язку із завершенням розслідування. Водночас він підкреслив, що з самого початку його офіс не міг висувати звинувачень чинному президенту США через внутрішню політику Мін'юсту. Крім того, він сказав, що висновки розслідування не означають, що Трамп є невинуватим.

Одразу після цього законодавці в Палаті представників виступили з вимогою провести слухання з Робертом Мюллером.

Загалом, офіс спецпрокурора США висунув звинувачення 37 фізичним і юридичним особам, у тому числі 13 громадянам РФ і трьом російським організаціям, пов'язаним із так званою "фабрикою тролів" у Санкт-Петербурзі. Мюллер також порушив справи проти шістьох наближених до Трампа помічників і соратників за введення в оману слідство, фінансове шахрайство та інші злочини. Всі вони зрештою визнали свою провину крім Роджера Стоуна, справа якого розглядатиметься в суді в листопаді.

Як повідомляв Укрінформ, слухання в Юридичному комітеті відбудуться 24 липня о 8:30 ранку. Після короткої перерви, опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.