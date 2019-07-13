Мюллер погодився на розширені слухання одразу у двох комітетах Конгресу США

Керівники двох комітетів нижньої палати Конгресу США й колишній спецпрокурор Роберт Мюллер дійшли остаточної згоди щодо проведення слухань по "російському" розслідуванню у розширеному форматі 24 липня.

Про це йдеться в спільній заяві голів Юридичного і Розвідувального комітетів Палати представників Джеррольда Надлера і Адама Шиффа, повідомило американське видання The Hill.

"Ми раді повідомити, що спецпрокурор Мюллер виступить на розширених публічних слуханнях перед нашими комітетами. На його прохання, ми домовилися відкласти слухання на один тиждень, на 24 липня, коли пан Мюллер виступить публічно перед Юридичним і Розвідувальним комітетами Палати представників", - заявили американські законодавці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше спецпрокурор Мюллер отримав повістку з викликом на тригодинні слухання 17 липня. Однак потім законодавці провели переговори з ним для того, щоби розширити виділений час для його свідчень про дворічне розслідування втручання росіян у вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з РФ. Переговори тривали до цієї п'ятниці, після чого з Мюллером були узгоджені нова дата й час.

Як уточнюється, слухання в Юридичному комітеті відбудуться 24 липня о 8:30 ранку. Після короткої перерви, опівдні того ж дня Мюллер виступить перед Розвідувальним комітетом Палати представників США.