Прокуратура Нью-Йорка згортає розслідування проти Trump Organization – ЗМІ
Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані в процесі.
"Федеральне розслідування щодо того, чи порушувало керівництво компанії Trump Organization закони про фінансування (президентської – ред.) кампанії, очевидно, завершується без висунення звинувачень", - зауважується в повідомленні.
Розслідування федеральних прокурорів у Нью-Йорку тривало кілька місяців. Слідчі вивчали, чи порушила компанія закон, який обмежує фінансування кандидатів у президенти США. У тому числі, йшлося про спроби відшкодувати ексадвокату Трампа Майклу Коену виплати кільком жінкам за мовчання, які раніше звинувачували Трампа в сексуальних домаганнях.
За інформацією джерел, упродовж останніх тижнів розслідування поступово сповільнювалося, і зараз прокурори, скоріше за все, не готові винести звинувачень проти будь-яких керівників Trump Organization. У самій же компанії від коментарів відмовляються.
Нагадаємо: минулого року Майкл Коен визнав себе винним у брехні Конгресу, фінансових махінаціях та інших звинуваченнях. Суд США виніс рішення щодо ув'язнення Коена упродовж трьох років.
Між тим, сам Трамп заперечує всі звинувачення, висунуті своєму колишньому довіреному юристу.