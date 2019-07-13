Прокуратура Нью-Йорка згортає розслідування проти Trump Organization – ЗМІ

Розслідування щодо можливих порушень компанії Trump Organization впродовж останніх кількох місяців майже втратило свою активність і, як очікується, буде офіційно завершене найближчим часом без висунення звинувачень керівництву компанії.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела, обізнані в процесі.

"Федеральне розслідування щодо того, чи порушувало керівництво компанії Trump Organization закони про фінансування (президентської – ред.) кампанії, очевидно, завершується без висунення звинувачень", - зауважується в повідомленні.

Розслідування федеральних прокурорів у Нью-Йорку тривало кілька місяців. Слідчі вивчали, чи порушила компанія закон, який обмежує фінансування кандидатів у президенти США. У тому числі, йшлося про спроби відшкодувати ексадвокату Трампа Майклу Коену виплати кільком жінкам за мовчання, які раніше звинувачували Трампа в сексуальних домаганнях.

За інформацією джерел, упродовж останніх тижнів розслідування поступово сповільнювалося, і зараз прокурори, скоріше за все, не готові винести звинувачень проти будь-яких керівників Trump Organization. У самій же компанії від коментарів відмовляються.

Нагадаємо: минулого року Майкл Коен визнав себе винним у брехні Конгресу, фінансових махінаціях та інших звинуваченнях. Суд США виніс рішення щодо ув'язнення Коена упродовж трьох років.

Між тим, сам Трамп заперечує всі звинувачення, висунуті своєму колишньому довіреному юристу.