Слухання Мюллера в Конгресі США можуть пройти в "розширеному" форматі

"Угода про перенесення слухань в обмін на більш тривалі свідчення ще не узгоджена, але законодавці продовжують вести переговори", - йдеться в повідомленні.

Попередньо було заплановано проведення слухань Роберта Мюллера в Юридичному комітеті Палати представників США на середу, 17 липня. Водночас, був обмежений час для того, щоби всі 22 члени комітету могли заслухати відповіді на їхні запитання. Зараз ведуться переговори щодо проведення слухань 24 липня у розширеному форматі.

Тим часом, якщо угоди не буде досягнуто, слухання відбудуться 17 липня, повідомив речник голови Юридичного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, офіс спецпрокурора США завершив розслідування у "російській" справі наприкінці березня, коли були оприлюднені попередні результати розслідування. Повний звіт на понад 400 сторінках із затушованими абзацами був опублікований Міністерством юстиції 18 квітня.

Пізніше, 29 травня спецпрокурор Мюллер дав підсумкову прес-конференцію, на якій заявив, що складає свої повноваження у зв'язку із завершенням розслідування. Водночас він підкреслив, що з самого початку його офіс не міг висувати звинувачень чинному президенту США через внутрішню політику Мін'юсту. Крім того, він сказав, що висновки розслідування не означають, що Дональд Трамп є невинним.

Одразу після цього законодавці в Палаті представників виступили з вимогою провести слухання з Робертом Мюллером.