Мюллер погодився свідчити перед Конгресом щодо "російської" справи

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який наприкінці минулого місяця завершив свої повноваження, дав офіційну згоду взяти особисту участь у слуханнях одразу у двох комітетах Палати представників, яка контролюється демократичною більшістю.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

"Роберт Мюллер погодився свідчити публічно після виклику повістками до Юридичного й Розвідувального комітетів Палати представників", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що слухання заплановані у двох комітетах в один день – 17 липня.

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Юридичний комітет безпосередньо охоплює питання, пов'язані з діяльністю Міністерства юстиції, а також роботою офісу спецпрокурора США. Розвідувальний комітет Палати представників веде паралельні розслідування щодо втручання РФ у виборчі процеси в США й можливої обструкції правосуддю з боку президента Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, офіс спецпрокурора США завершив розслідування по "російській" справі наприкінці березня, коли були оприлюднені попередні результати розслідування. Повний звіт на понад 400 сторінках із затушованими абзацами був опублікований Міністерством юстиції 18 квітня.

Сам спецпрокурор Мюллер дав підсумкову прес-конференцію 29 травня. Тоді він заявив, що складає свої повноваження у зв'язку із завершенням розслідування. Водночас він підкреслив, що з самого початку його офіс не міг висувати звинувачень чинному президенту США через внутрішню політику Мін'юсту. Крім того, він сказав, що висновки розслідування не означають, що Дональд Трамп є невинним.

Одразу після цього законодавці в Палаті представників виступили з вимогою провести слухання з Робертом Мюллером.