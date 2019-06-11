Мін'юст США передасть Конгресу документи щодо розслідування Мюллера

Міністерство юстиції США передасть Конгресу ключові докази щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку чинного американського президента Дональда Трампа, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером.

Про це повідомив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер.

"Я радий оголосити, що Міністерство юстиції погодилося почати виконувати запит нашого комітету, відкривши нам найважливіші документи Роберта Мюллера, надавши ключові докази, які Спеціальний прокурор використовував для оцінки того, чи перешкоджав президент та інші правосуддю, або чи був причетний до інших посадових злочинвів" , - заявив він.

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Як повідомлялося, 24 березня генпрокурор США представив письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У документі зазначалося, що розслідування не знайшло ознак змови з росіянами або втручання в правосуддя з боку Дональда Трампа. Пізніше була оприлюднена повна доповідь спецпрокурора США на 448 сторінках, яка містила затушовані речення, абзаци й подекуди цілі сторінки.