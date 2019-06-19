ФБР передасть Конгресу США закриті матеріали щодо розслідування Мюллера

Голова розвідкомітету Палати представників США Адам Шифф підтвердив, що ФБР почало надавати офіційні відповіді на його запити про отримання додаткових документів із "російського" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це конгресмен заявив у середу в Національному прес-клубі, повідомляє впливове американське видання The Hill.

"Ми почали отримувати відповіді від ФБР", - заявив Шифф.

При цьому він підкреслив, що це лише початок процесу реагування ФБР на запити Конгресу. "Я думаю, вони розуміють, що їм доведеться дотримуватися своїх юридичних зобов'язань", - зазначив законодавець.

Водночас, Шифф наголосив, що Конгрес залишає за собою можливість викликати на слухання директора ФБР Крістофера Рея, якщо Бюро не задовольнятиме запити про надання відповідної інформації.

"Ми продовжуватимемо тиснути на ФБР, щоб отримати відповіді. У разі необхідності ми викличемо директора ФБР повісткою", - підкреслив законодавець.

Нагадаємо, одразу кілька комітетів у Палаті представників США, що контролюється демократичною більшістю, намагаються отримати додаткові матеріали розслідування спецпрокурора Мюллера. Вони стосуються, зокрема, втручання росіян у вибори в США, можливих зв'язків кампанії Трампа з РФ, а також перешкоджання президента Трампа розслідуванню. Причому демократи посилили тиск після прес-конференції Роберта Мюллера, який заявив, що його офіс юридично не міг висувати звинувачень діючому президенту – за внутрішніми правилами Мін'юсту США.