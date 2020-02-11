Прокурори вимагають для ексрадника Трампа від 7 до 9 років ув'язнення
Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CBS News.
"Федеральні прокурори запросили для Роджера Стоуна – довіреної особи й ексрадника кампанії президента Дональда Трампа — ув'язнення терміном від семи до дев'яти років", - зауважується в повідомленні.
Сторона обвинувачення представила запит у понеділок, уточнює телеканал.
Як повідомляв Укрінформ, під час судового розгляду в листопаді минулого року Роджер Стоун був визнаний журі присяжних винним за сімома пунктами звинувачень, пов'язаних з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера по так званій "російській" справі.
Зокрема, звинувачення стосувалися тиску на свідків, перешкоджання роботі слідства, а також надання неправдивих заяв слідству в п'яти окремих випадках.
Остаточне судове засідання над Роджером Стоуном має відбутися 20 лютого в Вашингтоні.
Фото: АР