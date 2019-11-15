Суд визнав, що ексрадник Трампа збрехав Конгресу
Про це інформує CNN.
"Присяжні визнали Роджера Стоуна винним у брехні Конгресу та в інших звинуваченнях у справі, що пролила світло на заяви президента Трампа щодо зламу електронних скриньок членів Демократичної партії у 2016 році”, - зазначається в повідомленні.
Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими Міністерством юстиції, серед яких — надання неправдивих свідчень у Конгресі, перешкоджання правосуддю і тиск на свідків.
Як повідомлялося, офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який два роки розслідував втручання РФ у вибори в США, а також можливий зв'язок штабу Трампа з росіянами, порушив справу проти колишнього радника Трампа Стоуна.
Стоуна пов'язують з передачею викрадених хакерами листів демократів вебсайту WikiLeaks під час президентських виборів у США. Колишній помічник Пола Манафорта Річард Гейтс підтвердив суду США, що Стоун знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити викрадені документи.