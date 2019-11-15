Суд визнав, що ексрадник Трампа збрехав Конгресу

У США суд визнав винним радника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна у наданні неправдивих свідчень Конгресу у справі про втручання Росії у вибори.

Про це інформує CNN.

"Присяжні визнали Роджера Стоуна винним у брехні Конгресу та в інших звинуваченнях у справі, що пролила світло на заяви президента Трампа щодо зламу електронних скриньок членів Демократичної партії у 2016 році”, - зазначається в повідомленні.

Давній соратник Трампа Стоун був визнаний винним за всіма сімома пунктами обвинувачення, висунутими Міністерством юстиції, серед яких — надання неправдивих свідчень у Конгресі, перешкоджання правосуддю і тиск на свідків.

Як повідомлялося, офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який два роки розслідував втручання РФ у вибори в США, а також можливий зв'язок штабу Трампа з росіянами, порушив справу проти колишнього радника Трампа Стоуна.

Стоуна пов'язують з передачею викрадених хакерами листів демократів вебсайту WikiLeaks під час президентських виборів у США. Колишній помічник Пола Манафорта Річард Гейтс підтвердив суду США, що Стоун знав про хакерський злам серверів демократів, а також про наміри оприлюднити викрадені документи.