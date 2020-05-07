Мін'юст США припиняє справу проти проросійського ексрадника Трампа - CNN

Міністерство юстиції США припиняє кримінальне провадження проти колишнього радника Білого дому ексгенерала Майкла Флінна, відомого своїми проросійськими поглядами.

Про це повідомляє CNN.

"Міністерство юстиції припиняє кримінальну справу проти першого радника з питань національної безпеки Дональда Трампа, Майкла Флінна, чия брехня про контакти з Росією три роки тому змусила президента звільнити його", - вказується в повідомленні.

Як зазначається, запит на припинення справи, поданий у четвер, став раптовим завершенням затяжної судової тяганини, яка давала Трампові підстави для нападок на ФБР. Президент при цьому ставив під сумнів правомірність "російського розслідування" загалом.

У будь-якому разі запит остаточно має затвердити суд.

При цьому мін'юст назвав розслідування ФБР відносно Флінна та його контактів з Росією таким, "яке не може ґрунтуватися на фактах".

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Нагадаємо, Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше - був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.