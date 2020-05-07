Мін'юст США припиняє справу проти проросійського ексрадника Трампа - CNN
Про це повідомляє CNN.
"Міністерство юстиції припиняє кримінальну справу проти першого радника з питань національної безпеки Дональда Трампа, Майкла Флінна, чия брехня про контакти з Росією три роки тому змусила президента звільнити його", - вказується в повідомленні.
Як зазначається, запит на припинення справи, поданий у четвер, став раптовим завершенням затяжної судової тяганини, яка давала Трампові підстави для нападок на ФБР. Президент при цьому ставив під сумнів правомірність "російського розслідування" загалом.
У будь-якому разі запит остаточно має затвердити суд.
При цьому мін'юст назвав розслідування ФБР відносно Флінна та його контактів з Росією таким, "яке не може ґрунтуватися на фактах".
Нагадаємо, Майкл Флінн був звільнений з розвідуправління Пентагону з генеральської посади. Він не приховував зв'язків з владою РФ, ба більше - був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.
Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.
У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.