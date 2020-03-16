Трамп заявив про намір помилувати свого ексрадника Флінна

Глава Білого дому заявив, що всерйоз розглядає можливість помилувати Майкла Флінна – колишнього свого радника з питань нацбезпеки, який був помічений у зв'язках із владою РФ.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Отже, зараз повідомляється, що, зруйнувавши його життя й життя його чудової родини (а також багатьох інших), ФБР, яке працює разом з міністерством юстиції, "загубило" записи на генерала Майкла Фліна. Як зручно. Я серйозно розмірковую про повне помилування!"- написав Трамп.

So now it is reported that, after destroying his life & the life of his wonderful family (and many others also), the FBI, working in conjunction with the Justice Department, has “lost” the records of General Michael Flynn. How convenient. I am strongly considering a Full Pardon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2020

Нагадаємо, Майкл Флінн – колишній генерал, який був звільнений з розвідуправління Пентагону та помічений у зв'язках з російською владою. Він також був позаштатним експертом російського пропагандистського каналу RT.

Попри всі застереження, Трамп призначив його своїм радником з питань нацбезпеки. Через 24 дні Флінн був звільнений з Білого дому, ФБР порушило проти нього справу.

У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним у тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов із послом Росії у США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Раніше він стверджував, що не обговорював санкцій проти РФ, запроваджених Сполученими Штатами.

Фото: The White House