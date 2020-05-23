ФБР проводить внутрішнє розслідування проти тих, хто допитував Майкла Флінна

Чинний керівник Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив про початок внутрішньої перевірки обставин кримінальної справи проти ексрадника президента Трампа, Майкла Флінна, якого пов'язують у зв'язках з Росією.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Директор ФБР Крістофер Рей, який зазнав критики від президента Трампа на початку цього місяця після перегляду справи ексрадника з питань нацбезпеки Майкла Флінна, у п'ятницю заявив, що розпорядився провести внутрішню перевірку обставин цього розслідування", - зауважується в повідомленні.

У своїй заяві Рей повідомив, що наказав інспекційному відділу ФБР "оцінити факти, пов’язані з роллю ФБР у розслідуванні Флінна, а також визначити, чи мали місце з боку нинішніх співробітників неправомірні дії". Крім того, інспектори мають оцінити дії слідчих Бюро під час розслідування проти Флінна.

Наказ директора ФБР щодо проведення внутрішнього розслідування з'явився після того, як Міністерство юстиції адміністрації Трампа розпорядилося скасувати всі звинувачення проти Майкла Фліна, який двічі особисто перед судом визнав свою провину щодо брехні у ФБР.

Нагадаємо: Крістофер Рей був призначений Дональдом Трампом на посаду глави ФБР вже після того, як було проведено розслідування проти ексрадника з питань нацбезпеки президента США.