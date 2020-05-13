Манафорта відпустили з в'язниці під домашній арешт

Колишній головний менеджер президентської кампанії Дональда Трампа, Пол Манафорт, звільнений від перебування у в'язниці та переведений на домашнє ув'язнення на його прохання.

Про це йдеться в повідомленні в середу телеканалу CBS News із посиланням на адвоката Манафорта Кевіна Даунінга.

"Колишній голова кампанії Трампа Пол Манафорт був переведений у середу на домашнє ув'язнення після того, як він звернувся з проханням звільнити його через загрозу COVID-19 його здоров'ю",- зазначається в повідомленні.

У середу вранці двоє членів родини Манафорта, в тому числі його дружина, забрали його з федеральної пенітенціарної установи Лоретто у штаті Пенсильванія, де він відбував свій термін покарання.

Як повідомляв Укрінформ, в березні 2019 року Пол Манафорт був засуджений на 90 місяців по двох окремих справах, пов’язаних із податковими та банківськими шахрайствами. Порушення були виявлені під час "російського" розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Фото: Flickr / Michael Thielen