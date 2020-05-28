Цукерберг розкритикував Twitter за "фейкову мітку" на дописі Трампа

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розкритикував платформу Twitter за те, що вона позначила допис президента США Дональда Трампа як сумнівний щодо достовірності інформації.

Про це повідомляє Forbes.

"Я твердо впевнений, що Facebook не може бути арбітром у питанні того, що люди повідомляють онлайн, особливо компанії, що надають платформу для таких дискусій, не повинні робити це", - заявив Цукерберг.

Разом з тим, Цукерберг також розкритикував заяви Трампа про те, що США повинні більше контролювати соціальні мережі.

Він також зазначив, що повідомлення Трампа не порушують правил Facebook, де вони також були опубліковані.

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Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пригрозив жорстким регулюванням соцмережам після того, як Twitter зробив зауваження - помітив як сумнівний щодо достовірності фактів один з дописів американського президента.