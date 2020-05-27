Трамп пригрозив соцмережам після зауваження щодо його “фейків”

Президент США Дональд Трамп пригрозив жорстким регулюванням соціальним мережам після того, як Twitter зробив зауваження щодо достовірності фактів, наведених у його дописі.

Про це повідомляє AP.

"Республіканці відчувають, що платформи соціальних медіа цілковито приглушують консервативні голоси. Ми будемо суворо регулювати їхню діяльність або закриємо їх, не дозволяючи цьому статися", - заявив Трамп.

Як зазначається, напередодні Twitter уперше розмістила під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.

У цьому дописі йшлося про те, що голосування на поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів.

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У відповідь Трамп звинуватив платформу Twitter у "втручанні у президентські вибори 2020 року".

Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.

Фото: The White House