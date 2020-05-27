Трамп пригрозив соцмережам після зауваження щодо його “фейків”
Про це повідомляє AP.
"Республіканці відчувають, що платформи соціальних медіа цілковито приглушують консервативні голоси. Ми будемо суворо регулювати їхню діяльність або закриємо їх, не дозволяючи цьому статися", - заявив Трамп.
Як зазначається, напередодні Twitter уперше розмістила під дописом Трампа рекомендацію для користувачів перевірити достовірність наведеної інформації.
У цьому дописі йшлося про те, що голосування на поштою може спричинити масштабну фальсифікацію виборів.
У відповідь Трамп звинуватив платформу Twitter у "втручанні у президентські вибори 2020 року".
Згідно з законодавством, президент США не може в односторонньому порядку регулювати чи закривати соціальні мережі, це належить до повноважень Конгресу та Федеральної комісії зв'язку.
Фото: The White House